KYK burs işlemleri | KYK burs ve kredi sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü ilan edildi. KYK başvurusu yapan milyonlarca öğrenci sonuçlarının ardından bursu onaylama işleminin nasıl nereden yapılacağını merak ediyor. KYK burs işlemleri nereden nasıl yapılıyor?

KYK burs işlemleri nasıl yapılır?

Öğrenciler 28 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında KYK burs ve kredi başvurusunda bulundu. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor. KYK burs ve kredi sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü ilan edildi. Öğrenciler burs ya da kredilerini alabilmek için taahhüt işlemini yapması gerekiyor.

KYK burs ya da kredi hakkı kazanan öğrencilerin 11 Aralık 2020 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onay işlemi e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yapılmıyor.

KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredileri her ayın 6’sı ile 10’u arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor. 2020 yılında lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira burs ve kredi yatırılıyor. 2021 yılında ödenecek burs ve kredi miktarı ise Ocak 2021’de belli olacak.

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