Üniversite öğrencileri öğrenim kredisi ve bur imkanlarından yararlanmak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi KYK burs başvurunun ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK burs başvurusu nereden yapılıyor?

KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvuru tarihleri 2022

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için tarih açıklanmadı. Geçen yıl başvuru işlemleri 5-10 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılmıştı.

KYK bursu ne kadar 2022

2022 yılı KYK ücretleri yeni yılda açıklanmıştı. Lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1750 lira, doktora öğrencilerine ise 2550 TL burs ve öğrenim kredisi veriliyor. Söz konusu bu rakamlara 2023 yılı itibariyle artış yapılması bekleniyor.