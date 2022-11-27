KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? KYK burs başvurusu ne zamana kadar 2023? E-Devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. GSB 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında! Milyonlarca üniversite öğrencisinin eğitim masrafları için başvurduğu KYK bursları 2022 yılı için lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.700 TL ve doktora öğrencilerine ise 2.550 TL olarak açıklandı. 2023 yılında ise bu rakamlar artacak. Buna göre KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK bursu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK bursları ve öğrenim kredisi için yapılan başvuruların sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs sonuçları açıklandığı zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinden duyrulacak.

KYK BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, Kasım'ın 15-17 tarihleri arasında yapıldı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da Aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları açıklandığında e-Devlet ekranından sorgulanacak.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR 2022?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Eylül ayından başlamak üzere üç aylık peşin ödeme yapılacak. İlk ödemelerin en geç Ocak 2023'te yapılması bekleniyor.

Bu hizmeti kullanarak TIKLAYINIZ 2022 / 2023 Eğitim Öğretim Yılı Burs / Öğrenim Kredisi başvurularınızı yapabilirsiniz.

Kyk burs başvurusu ne zaman bitiyor?

Resmi açıklama kapsamında; burs ve kredi başvuruları için son tarih 26 Kasım 2022 Cumartesi günü olarak belirtildi.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır 2022?

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.

Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama - e-Devlet Kapısı için TIKLAYINIZ

KYK ödemeleri için TIKLAYINIZ

Kyk borç ödeme nasıl yapılır?

KYK kredi ve yurt ödemelerinizi Bankamız ATM'lerinden, İnternet Şubesi'nden gerçekleştirebilirsiniz. KYK kredi ve yurt ödemelerinizi KYK kredi ve yurt ödemeleriniz için kyk.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden herhangi bir banka kartıyla veya kredi kartıyla yapabilirsiniz.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü nedir, ne demek, ne iş yapar?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

KYK İletişim

Adres : Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 Çankaya / Ankara

Telefon : 444 0 472

Belgegeçer : + 90 312 551 65 73