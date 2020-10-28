KYK burs başvuruları E-Devlet KYK burs başvurusu ve kredi bilgileri ile yapılmakta. KYK bursu almak isteyen öğrenciler için başvuru süreci başladı. KYK burs ve kredi başvurusu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yapmış olduğu duyuru ile resmen başlamış oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bünyesinde gerçekleşecek olan KYK burs başvurusu için E-Devlet hesabının olması önemli koşul olacak. Eğer başvuracak kişi 15 yaşının altında ise velisinin vekaleti ile müracaat tamamlanabilecek. Müracaat tamamlandığında öğrenciler için Ziraat Bankası bankamatik kartı düzenlenecek. Peki, GSB tarafından E-Devlet ortamında alınacak olan KYK burs başvurusu 11 adımda nasıl tamamlanacak?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.

İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.

Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

• Burs / Kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde burs / kredi hakkınız iptal edilecektir.

• İnteraktif başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyiniz.

• Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs / kredi almanızı engeller.

• Bekâr öğrenciler anne ve/veya babasına (evli öğrenciler ise kendilerine ve/veya eşlerine) ait aylık net geliri tam ve doğru olarak yazmalıdır.

• Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere ait bilgiler https://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

• Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak bilgilendirmeler e-posta ve SMS üzerinden olacağından e-posta ve cep telefonu numaralarının doğru, aktif ve güncel olması gerekmektedir.

• Başvuru bitim tarihine kadar başvuru bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

• Bir öğrenci aynı anda hem burs hem kredi alamaz.

• Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gerekmektedir.

Taahhütname onayı yapmayan öğrencilere (öncelikleri olsa dahi) ödeme yapılmaz.