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KYK burs başvurusu başladı mı son dakika KYK burs başvuru tarihi

2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK ) burs başvurusu ne zaman başlayacak?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Üniversiteye bu yıl başlayan öğrenciler burs için KYK’nın kapısını çalacak. Öğrencilerin KYK burs başvurusu için heyecanlı bekleyiş sürerken öğrenciler de her gün Google arama motoruna KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, KYK burs başvurusu başladı mı? 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? sorularını sorgulamakta. KYK burslarının başlaması için DGS sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Dikey geçiş hakkını kullanan öğrencilerin kazandıkları üniversitelere yerleşmesiyle birlikte KYK burs başvurularının önünde bir engel kalmayacak.

11 Ekim 2019 Cuma 11:19
KYK burs başvurusu başladı mı son dakika KYK burs başvuru tarihi

2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK ) burs başvurusu ne zaman başlayacak?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Üniversiteye bu yıl başlayan öğrenciler burs için KYK’nın kapısını çalacak. Öğrencilerin KYK burs başvurusu için heyecanlı bekleyiş sürerken öğrenciler de her gün Google arama motoruna KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, KYK burs başvurusu başladı mı? 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? sorularını sorgulamakta. KYK burslarının başlaması için DGS sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Dikey geçiş hakkını kullanan öğrencilerin kazandıkları üniversitelere yerleşmesiyle birlikte KYK burs başvurularının önünde bir engel kalmayacak.

Kredi Yurtları Kurumu (KYK) burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuruları önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınacak. Kurumdan yapılacak açıklama sonrasında öğrencileri başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene başvuruları en geç 20 EKim'de başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.

KYK burs başvurusu başladı mı?

DGS, Dikey geçiş hakkını kullanan öğrencilerin de yeni yerlerine yerleşmesiyle birlikte KYK burs başvurularının önünde bir engel kalmayacak. Dolayısıyla 7 Ekim’de tamamlanan DGS başvurularının sonuçlarının 2 hafta içerisinde duyurulacağı düşünülürse en geç Ekim sonunda KYK burs başvurularının başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın e-devlet’e entegre edilen hizmetleri arasında yer alan başvuru işlemlerinin yine e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor. 

KYK burs ücreti ne kadar?

2019 yılı için belirlenen KYK burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılacak. Yani 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alacaklar. Kredi ve burs ücretlerindeki artışın da yine önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 11:19
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