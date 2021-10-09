Üniversite öğrencilerinin pek çoğu KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman ayın kaçında alınacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs öğrenim kredisi başvuru tarihi

Üniversite öğrencileri, öğrenim hayatlarında ekonomik desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Bu sebeple öğrenciler burs başvurularını yakından takip ediyor. Pek çok üniversiteli KYK burs başvurularının ne zaman alınacağını merak ediyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Üniversite kayıt işlemleri, yatak geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans ve doktora kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları alınıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ekim ayında alınması bekleniyor. Başvuruları e devlet üzerinden alınacak. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Kimler KYK bursu başvurusunda bulunabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK bursu alan KYK öğrenim kredisi alabilir mi?

KYK burs ve öğrenim kredisine başvuracak olanlar ise sık sık ‘Burs ve öğrenim kredisi aynı anda alınır mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi aynı anda alınmaz. Öğrenciler e devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra adayların başvuruları değerlendiriliyor. Uygun olan adaylara ya burs ya öğrenim kredisi bağlanıyor.