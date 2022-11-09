Üniversite öğrencileri KYK burs ve öğrenim kredisi imkanından yararlanmak istiyor. Özellikle Resmi Gazete'de KYK borçlarının faizsiz geri ödeneceğine dair kanunun yayınlanmasıyla öğrenciler başvuru tarihini araştırma konusunda harekete geçti. Alınan kararla öğrenciler mezuniyetlerin üzerinden iki yıl geçtikten sonra öğrenim kredisinin ana parasını taksitli olarak ödeyebilecek.

KYK burs başvuruları başladı mı son dakika | KYK burs başvuruları ne zaman?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz alınmaya başladı. Başvuruların önceki yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Geçen yıl başvurular 5-10 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl halen tarihler netlik kazanmadı. Ancak KYK burs öğrenim kredisi başvuru takviminin birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Kimler KYK bursu alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.