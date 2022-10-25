Üniversite öğrencileri eğitim hayatları boyunca ekonomik destek alabilmek adına çeşitli burslara başvuru yapıyor. Bunlarda biri de KYK bursu.... Peki, kim ne zaman KYK bursuna başvuru yapabilir?

KYK burs başvuru tarihi son durum | KYK burs başvuruları ne zaman alınacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Pek çok kişi 'KYK burs başvuruları başladı mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Henüz burs ve öğrenim kredisi başvuruları alınmaya başlamadı. Geçen yıl KYK burs başvuruları 5-10 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Bu yılda benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. KYK başvuru tarihi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor.

Kimler KYK burs başvurusunda bulunabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.