Eğitim hayatları boyunca üniversite öğrencileri burslardan yararlanmayı arzu ediyor. Pek çok kişi ise KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, KYK başvuruları başladı mı?

KYK burs başvuru tarihi | KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz alınmaya başlamadı. Geçen yıl başvuru işlemleri 5-10 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK burs ve öğrenim kredilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elbette sadece bununla kalmadık, üniversite öğrencilerimiz için kredi ve burs imkanlarını da genişlettik. Göreve geldiğimizde 451 bin öğrenci, burs veya kredi alabiliyorken bu sayı geçtiğimiz yıl 503 bini burs, 880 bini kredi olmak üzere 1 milyon 383 bine çıktı. Bugün artık başvuran her öğrencimize ya kredi ya burs, muhakkak veriyoruz. 2002'de sadece 45 lira olan burs veya kredi meblağını da her yıl artırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine de 2550 lira kredi veya burs veriyoruz. Bunun yanında yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 11 lira olan beslenme yardımını da 750 liraya çıkartarak hiçbir gencimizi mağdur etmedik” dedi.

"Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde hem yurt hem burs imkanlarını genişletmeyi sürdüreceklerini söyledi.