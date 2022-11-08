KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman alınacağı sık sık araştırılıyor. Öğrenciler başvuru tarihini kaçırmamak için 'KYK öğrenim kredisi için ne zaman başvuru yapılacak?' sorusunun cevabını araştırıyor.

KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs son başvuru tarihi 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Haziran ayında KYK öğrenim kredisi faizlerinin silineceğini açıklamıştı. 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte yasa geçti. Böylelikle öğrenciler mezun olduktan iki yol sonra öğrenim kredilerinin yalnızca ana parasını ödeyecekler. Bu kararın ardından daha önce öğrenim kredisi almayanlar da başvuru yapmayı planladı.

Üniversiteliler bu sebeple sık sık KYK başvurularının ne zaman nereden yapılacağını araştırıyor. KYK burs başvuruları henüz alınmaya başladı. Başvuru işlemleri her yıl e-Devlet üzerinden yapılıyor. Geçen sene başvurular 5 Kasım-10 Kasım tarihlerinde alındı. Bu sebeple birkaç gün içerisinde başvuru işleminin başlayacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.