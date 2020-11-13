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Eğitim KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs başvuru sonuçları konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrencinin başvurusunu gerçekleştirdiği burs ve kredinin sonuçları için araştırmalar devam ediyor. KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:26:00 -
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

28 Ekim 2020 tarihinde başlayan başvurular öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile eğitim öğretim yılı devam eden ara sınıf öğrencileri E Devlet üzerinden başvurularını yaptılar. Başvurular için ise son gün bugün. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

2019 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. 2020 yılı burs başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Buna göre, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

KYK bursu ne kadar?

Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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