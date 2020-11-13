28 Ekim 2020 tarihinde başlayan başvurular öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile eğitim öğretim yılı devam eden ara sınıf öğrencileri E Devlet üzerinden başvurularını yaptılar. Başvurular için ise son gün bugün. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

2019 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. 2020 yılı burs başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Buna göre, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

KYK bursu ne kadar?

Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.