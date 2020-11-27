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Eğitim KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları için beklenen zaman geldi çattı. Burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'da sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden duyurulacak olan KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 00:20:00 -
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları ve yurt başvuru tarihleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 8 Kasım tarihinde tamamlanan burs başvuru sonuçları kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Başvurularını e-devlet üzerinden yapanlar sonuçlarını kurumun resmi hesabı üzerinden sorgulayacak.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine kadar yapıldı. KYK burs başvurularının tamamlanmasından sonra KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK 2020 yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları başladığı zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

Burs değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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