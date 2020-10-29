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Eğitim KYK borcu ilk ödemesi ne zaman?
Eğitim

KYK borcu ilk ödemesi ne zaman?

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları için KYK yapılandırma Meclis'te kabul edildi. KYK borç yapılandırma için ilk ödeme tarihi ne? KYK borç yapılandırma ilk taksidi ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:10:00 - 2020-10-29 21:11:35
KYK borcu ilk ödemesi ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları kredileri ödeyemeyen vatandaşların bir süredir beklediği KYK yapılandırma Meclis'te kabul edildi. Vergi yapılandırma süreci ile öğrenim kredisi, SGK gecikme cezaları, Gümrük vergisi faizleri ve gecikme zammı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları yeniden değerlendirilerek 18 eşit taksite bölünecek. Diğer yandan borcunu tek ödemede kapatacak olanlara faiz silme imkanı sağlanacak.

KYK borcu ilk ödemesi ne zaman?

İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021'de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.

KYK borç yapılandırma nasıl yapılır?

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi..

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Kanun teklifine ihdas edilen maddeyle, vergi borçları yapılandırılarak, borçların18 taksitle ödenmesine imkan tanınıyor. Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanıyor.

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