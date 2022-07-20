Milyonların merakla beklediği KYK faizlerinin silinmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklandı. Peki, KYK borçlarını taksitle ödeyenlerden de faiz düşürülecek mi?

KYK borçlarını ödeyenlere faizler iade edilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından “Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmaları başlattık. Biraz önceki Kabine Toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Milliyet'te yer alan haberde; KYK borçlarını daha önce ödeyenler de KYK affından yararlanmak istiyor. Bakanlık yetkilileri, kredi borçlarında enflasyon farkının silinmesinin geriye dönük işlemeyeceğini kaydetti. O nedenle borcunu ödemeye başlayanlar, taksit tutarlarını ödemeye devam edecekler.