KYK borç yapılandırması mezun olmayalar da yapar mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde binlerce gencin KYK borçları silinsin, KYK borçları affedilsin ya da KYK borçları yeniden yapılandırılsın talebi değerlendirildi. TBMM’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırması ve İşsizlik Sigortası Kanunu TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen yasa çerçevesinde üniversite döneminde KYK’dan kredi almış ancak okul bittiminde ödeyememiş binlerce genci ilgilendiren KYK borcuna ilişkin de yapılandırma söz konusu. Peki KYK borç yapılandırma nasıl olacak? KYK vergi borcu yapılandırma ödemeleri ne zaman başlıyor? KYK borçları silinecek mi? İşte detaylar.

KYK borç yapılandırma kimler yapar?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. 18 taksitte yapılacak olan ödemeler, 2 ayda bir gerçekleşecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek.

KYK borç yapılandırma ödemesi ne zaman?

KYK borç yapılandırmasından üniversitelerden mezun olanlar yararlanıyor. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Yapılanma da borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara ise 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim uygulanacak. KYK yapılandırma başvurusuyla il taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılması durumunda faizler silinecek.

KYK kredi yapılandırması nasıl nereden yapılır?

Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız. Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz. Ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.