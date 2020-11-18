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Ekonomi KYK borç yapılandırma nereden yapılacak?
Ekonomi

KYK borç yapılandırma nereden yapılacak?

KYK borç yapılandırma internetten nasıl yapılıyor? | Milyonlarca kişinin beklediği borç yapılandırmasıyla ilgili karar TBMM’den geçti. Resmi Gazete’de yayınlanan kararın ardından yapılandırma işlemleri başladı. KYK borcu bulunanlar online olarak hangi adımları takip edip borç yapılandırma işlemlerini yapabileceklerini araştırıyor. KYK borcu nasıl yapılandırılır? | KYK borcu yapılandır | KYK borcu yapılandırma işlemi | Borç yapılandırma ekranı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:17:00 -
KYK borç yapılandırma nereden yapılacak?

 

KYK borç yapılandırma ekranı | "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla;  Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.

KYK borçları 18 taksit şeklinde ödenecek. Ayrıca taksitler iki ayda bir ödenebilecek. KYK borcunu peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 90’a kadar indirim uygulanıyor. KYK borç yapılandırma işlemleri vergi dairelerinden yapılabildiği gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak da yapılabiliyor. Peki, KYK borcu yapılandırması nasıl yapılıyor?

KYK borç yapılandırma nereden yapılacak?

KYK borç yapılandırma işlemi için öncelikle İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sol kısımda menü bulunuyor. Menünün en alt kısmında ‘Yapılandırma İşlemleri' ifadesine tıklayınız.

Yapılandırma işlemlerine tıkladığınızda karşınıza üç seçenek çıkacak.

 

Buradan '7256 Başvuru Formu'na tıklayın. Karşınızda borçlarınız listelenecek. Bu ekrandan borçlarınızı seçerek yapılandırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZKYK borcu ilk taksitinin 31 Ocak 2021’e kadar ödenmesi gerekiyor. 

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