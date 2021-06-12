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Eğitim KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
Eğitim

KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

Borç yapılandırmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. KYK yapılandırma 2021 ekranı araştırılıyor. Öğrenim kredisi borcu olan vatandaşlar 'KYK borcu nasıl yapılandırılır?' Sorusuna yanıt arıyorlar. KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? 2021 KYK yapılandırma başvurusu e-Devlet ekranı! KYK borç sorgulama

Yeniakit Publisher
2021-06-12 23:27:00 -
KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

KYK öğrenim kredileri için borç yapılandırma süreci başladı. Borçların taksitli ödenmesini sağlayan yapılandırma başvurusu, Ağustos ayına kadar devam edecek. Peki KYK borç yapılandırma nasıl yapılır?

KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

Üniversite eğitimleri boyunca öğrenim kredisi alan öğrenciler KYK kredi borçlarını ödemede güçlük çekiyor. Binlerce vatandaşı ilgilendiren KYK borçları ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak.

Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek.

Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

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