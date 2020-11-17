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Ekonomi KYK borç yapılandırma ne zaman başlayacak?
Ekonomi

KYK borç yapılandırma ne zaman başlayacak?

KYK borçları yapılandırılacak mı? | Üniversite eğitimleri sırasında KYK’dan öğrenim kredisi alanlar öğrenim hayatlarının ardından borçlarını ödemek durumunda. Milyonlarca kişi çeşitli sebeplerden dolayı söz konusu ödemeyi yapmamış durumda. Bu sebeple pek çok kişi KYK borçlarının yapılandırılıp yapılandırılmayacağını merak ediyor. KYK borçları nasıl yapılandırılır? | KYK borç yapılandırma işlemi | KYK borç yapılandırma ekranı | KYK borçları kaç taksitle ödenecek? | KYK borcu peşin ödenirse indirim yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:51:00 -
KYK borç yapılandırma ne zaman başlayacak?

KYK borç ödeme ekranı | Önlisans, lisans ve yüksek öğrenim sırasında KYK’dan öğrenim kredisi alanlar eğitimlerini tamamladıktan iki yıl sonrasında borçlarını ödemek durumunda. Ancak iş bulma gibi süreçler sebebiyle pek çok kişi KYK borçlarını ödemeyi ihmal etmiş durumda. Milyonlarca kişi KYK borçlarının yapılandırılıp yapılandırılmayacağını merak ediyordu. Konu hakkında geçtiğimiz aylarda sıcak gelişmeler yaşandı. TBMM borçların yapılandırılması için karar aldı. Söz konusu karar 17 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylelikle KYK borçlarına yapılandırma kapısı açıldı. Peki, KYK borcu kaç taksit ödenebilecek? | KYK borcu peşin ödenirse indirim olacak mı? | KYK borcu faizi silinir mi?

KYK borç yapılandırma ne zaman başlayacak?

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla;  Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.

KYK yapılandırma işlemlerinize bugünden itibaren başlayabilirsiniz. KYK borcu olan vatandaşlar ödemelerini 18 ay taksitle ödeyebilir. Ayrıca taksitler 2 ayda bir ödenebilecek. Şayet borç peşin ödenirse yüzde 90’a varan indirimler yapılacak. Vergi borçları vergi dairelerinin yanı sıra İnteraktif Vergi Dairesi’nden de ödenebiliyor.

KYK borcu ilk taksitinin 31 Ocak 2021’e kadar ödenmesi gerekiyor.

Bunun için sisteme e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla giriş yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yaptığınızda sol kısımda yer alan menüden borç işlemlerinizle ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

İNTERNET VERGİ DAİRESİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

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