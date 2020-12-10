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Ekonomi KYK borç yapılandırma nasıl yapılır?
Ekonomi

KYK borç yapılandırma nasıl yapılır?

Vergi borcu yapılandırma kanunu KYK borç yapılandırmayı da kapsıyor. Öğrenim kredisinden yararlananlar KYK borçlarını yapılandırabiliyor. Peki, KYK borç yapılandırma nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:15:00 -
KYK borç yapılandırma nasıl yapılır?

Binlerce vatandaşı ilgilendiren KYK borçları ile ilgili önemli açıklamalar geldi. AK Parti, öğrenciyken KYK kredisi alan ancak borçlarını geri ödeyemeyen vatandaşlar için yeni çıkacak olan vergi borcu yapılandırma paketinde KYK borçları için de düzenlemeler yaptı. KYK borç yapılandırması ne zaman ve nasıl yapılacak?

KYK borç yapılandırma nasıl yapılır?

Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.

Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.

Ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.

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