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Ekonomi KYK borç yapılandırma ile borç kaç taksitle ödenir? KYK borçları kaç taksitle ödenecek?
Ekonomi

KYK borç yapılandırma ile borç kaç taksitle ödenir? KYK borçları kaç taksitle ödenecek?

KYK borç yapılandırma yaparsam borcu kaç taksitle öderim? KYK borç yapılandırma taksit sayısı kaç? soruları KYK borçlarının yapılandırmasını da kapsayan yeni borç yapılandırma düzenlemesi yasalaşmasından sonra merak edilmeye başlandı. Son yapılandırmada KYK borçları da var. Peki, KYK borç yapılandırması nasıl ve nereden yapılır? KYK borç yapılandırma ile borç kaç taksitle ödenir? KYK borçları kaç taksitle ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 09:45:00 -
KYK borç yapılandırma ile borç kaç taksitle ödenir? KYK borçları kaç taksitle ödenecek?

Yeni borç yapılandırma Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Yürürlüğe giren yasayla birlikte vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, yapılandırma işlemlerinden milyonlarca kişi faydalanacak. 

Son borç yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 1 Kasım 2021 tarihi bitimine kadar (31 Ekim 2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapmaları gerekmektedir.

Borç yapılandırma işlemlerinde 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak. Borçluların ödeme süreçlerine önemli kolaylıklar sağlayan yapılandırma için vatandaşların 31 Ağustos 2021'e kadar gerekli yerlere müracaat etmesi gerekmektedir. KYK borçları kaç taksitle ödenecek? KYK borç yapılandırma taksit sayısı kaç?

KYK borçları kaç taksitle ödenecek?

KYK borçları da bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler.

KYK borçları nereden nasıl yapılandırılacak?

Milyonları ilgilendiren KYK borç yapılandırması ile başvurular online olarak yapılacak. Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak. KYK borç yapılandırmaları e devlet üzerinden de yapılabilmekte.

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