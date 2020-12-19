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Eğitim KYK borç ödeme: KYK borç sorgulama ekranı
Eğitim

KYK borç ödeme: KYK borç sorgulama ekranı

KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? 2020 borç yapılandırma başvurusu KYK Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-19 00:20:00 -
KYK borç ödeme: KYK borç sorgulama ekranı

KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor. Vergi borcu yapılandırma kanununun kabul edilmesinin ardından öğrenim kredisi alan vatandaşlar KYK borcu yapılandırma hakkında araştırma yapıyorlar. Peki, KYK borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

KYK borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

vergi borç yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait borçları kapsayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığınca tahsil edilen vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bu tarihten önce verilen idari para cezaları yapılandırılacak.

KYK borçlarının yapılandırma kararı çerçevesinde yapılandırma sonrası Pandemi süreci nedeni ile taksitler için 1 yıl erteleme kararı konuşulanlar arasında yerini aldı. Bu kapsamda yapılandırma yapan öğrenciler taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayabilecek.

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.

İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiyeturkiye.gov.tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

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