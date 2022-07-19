Eğitim hayatlarında KYK bursu alanlar ve borçlarındaki faizin ne zaman kaldırılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK borç faizleri ne zaman silinecek?

KYK borç faizleri ne zaman silinecek? KYK yapılandırma ne zaman yapılabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından “Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmaları başlattık. Biraz önceki Kabine Toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KYK borç faizlerinin ne zaman silineceği, yapılandırma işleminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. KYK borç sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden “Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama” sayfası üzerinden yapılabiliyor. Şimdilik borçlardan faizler kaldırılmadığı için vatandaşlar ne zaman yapılandırma işlemi yapabileceklerini araştırıyor. KYK faizlerinin kaldırılmasıyla ilgili kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından süreç başlayacak. Kararın birkaç gün içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.