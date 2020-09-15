KYK borç erteleme nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih sonuçlarından sonra üniversitelerin herhangi bir lisans ve önlisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ÖSYM’nin açıkladığı tarihler arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda üniversiteler birinci dönem eğitim öğretimlerini uzaktan eğitimle gerçekleştirmesine karar verilirken, üniversiteye kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri hem KYK yurt başvuruları hem de KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini sorgulamakta. Koronavirüs salgını nedeniyle her yıl ağustos ayında alınan KYK yurt başvuruları bu sene ileriki bir tarihe ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin olarak pandemi nedeniyle YÖK’ün açıklayacağı akademik takvim doğrultusunda KYK yurt, KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihlerini kamuoyuna duyurulacağı açıklandı. KYK yurt ve burs başvuruları merak edilirken bir diğer merak edilen konu ise daha önce Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan öğrencilerin KYK borçlarının silinip silinmeyeceği, KYK borçlarının ertelenip ertelenmeyeceği, KYK borçlarına uygulanan faizlerin silinip silinmeyeceği konusu.

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçlarının silinmesi binlerce gencin en büyük isteği. Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan üniversite eğitimleri döneminde burs ücreti alan gençler KYK borçlarının geri ödemesinde büyük sıkıntılar yaşadıklarını, özellikle de koronavirüs salgını sürecinden sigortalı bir işe giremediklerinden dolayı KYK borçlarının geri ödenmesi noktasında sıkıntı yaşadıkları her ortamda dile getirmekte. MHP Milletvekili Esin Kara, KYK borçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun cevaplaması için soru önergesi verdi. MHP’li Esin Kara, sor önergesinde KYK borçlarının silinip silinmeyeceğini Bakan Kasapoğlu’na sordu. Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işe girip çalışmaya başlayıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğunun olmadığını, kişinin sigortalı bir işe girinceye kadar KYK borcunu erteleme imkanına sahip olduğunu söyledi.

KYK borcunu kimler erteleyebilir?

Bakan Kasapoğlu, KYK borcunu kimlerin erteleyeceğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, KYK borcunu geri ödemek zorunda olanların askerlik hizmetini yerine getirmekte olan gençlerin KYK kredi borçlarını, askerlik yapıklarını belgelendirmeleri durumunda askerlik süresince KYK borçlarının erteleneceğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu’nun MHP Milletvekili Esin Kara’nın KYK borçlarına ilişkin sorusuna verdiği cevap şu şekildedir:

KYK borç erteleme başvurusu nereden yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi geri ödemeleri ile KYK borç erteleme başvurusu gibi tüm KYK işlemleri e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. KYK borç erteleme başvurusu için tıklayınız.

KYK öğrenim kredisi borcu nasıl hesaplanır?

KYK burs borcu nasıl hesaplanır? KYK kredi geri ödeme borcu nasıl hesaplanır? Soruları KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler tarafından sıklıkla sorulan sorular arasında yer almakta.

KYK borçlarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.