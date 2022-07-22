Milyonların gözü kulağı KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman alınacağında. Üniversite öğrencileri ve tercih işlemi yapacak olanlar ‘KYK başvuruları ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

KYK başvuruları ne zaman? KYK yurt burs başvuru tarihleri 2022:

Üniversite tercih işlemleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde yapılacak. KYK burs ve yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Yurt başvuru işlemleri genellikle tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte alınıyor. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise önceki yıllarda ekim-kasım ayı gibi alındı.

KYK yurt, burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Konu hakkında tarihlerle ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.