Binlerce öğrenci geçtiğimiz ay KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulundu. Öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Peki, KYK bursu ne kadar oldu 2022

KYK 2022 ne kadar? Bu sene KYK burs kredisi ne kadar ödenecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından “Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz ‘GSB Burs ve Öğrenim Kredisi’ sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KYK sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanıyor. Öğrenciler e Devlet şifresi ve TC kimlik numaralarıyla sisteme girip sonuçlarını öğrenebilir.

Burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunanların taahhüt işlemini de yapması gerekiyor. Onay işlemi yapılmadığı takdirde öğrenciler burs ya da öğrenim kredisinden yararlanamayacak.

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

KYK burs ve öğrenim kredisine 2022 yılında ne kadarlık bir zam yapılacağı ise henüz açıklanmadı. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.