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Eğitim KYK 2022-2023 yurt ücretleri | KYK yurt ücretleri ne kadar belli oldu mu?
Eğitim

KYK 2022-2023 yurt ücretleri | KYK yurt ücretleri ne kadar belli oldu mu?

KYK yurt başvurusunda bulunanlar bu yıl aylık ücretin ne kadar olarak açıklandığını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt ücreti aylık ne kadar? KYK yurt ücretleri güncel

Yeniakit Publisher
2022-08-30 17:24:00 -
KYK 2022-2023 yurt ücretleri | KYK yurt ücretleri ne kadar belli oldu mu?

Üniversite kayıt işlemleriyle birlikte KYK yurt başvuruları da alındı. Başvuru yapan adaylar ise hem sonuçların açıklanacağı tarihi hem de ücretleri araştırılmaya başlandı. Peki, KYK yurt ücretleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

KYK 2022-2023 yurt ücretleri | KYK yurt ücretleri ne kadar belli oldu mu?

KYK yurt başvuruları 24-28 Ağustos tarihlerinde online olarak alındı. Sonuçların eylül ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru yapanlar ise yurt ücretlerinin resmi olarak açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler. Bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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