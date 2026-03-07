KYB Başkanı Talabani Amerikan kanalına konuştu! Kürtlerin bu savaşta 'mızrak ucu' olarak kullanılması büyük bir hata olur

Amerikan Fox News TV kanalının canlı yayınına katılarak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini ve İran’a yönelik savaşı yorumlayan Talabani; “Şu an İran’da bir rejim değişikliği beklemiyorum. Rejim 45 yıldır bu savaşa hazırlanıyor ve sert bir direnç gösterecektir” ifadelerini kullandı.

“KÜRTLERİN SAVAŞTA 'MIZRAK UCU' OLARAK KULLANILMASI BÜYÜK BİR HATA OLUR”

“Kürtlerin bu savaşta 'mızrak ucu' olarak kullanılması büyük bir hata olur” diyen Bafel Talabani, “Bu hem İran halkını milliyetçi duygularla rejime kenetler hem de Türkiye'nin meşru endişeleri doğar. İranlılar da diğer herkes gibi çok milliyetçi insanlardır. Eğer dışarıdan gelen Kürtlerin ülkeyi ‘bölmeye’ çalıştığını düşünürlerse, bu durum halkı rejime karşı değil, rejimin etrafında birleştirebilir” değerlendirmesini yaptı.

“REJİM DEĞİŞİKLİĞİ PEK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR”

“Kürdistan bir savaş alanı değil, bir köprü olmalıdır” diyerek bu kez emperyalist ABD için savaşmakta gönülsüz oldukları hissini veren Talabani; “Kürtler hem sizin müttefikiniz hem de İran’ın komşusu olarak gerilimi azaltmada benzersiz bir konuma sahip. Şu anda gördüğüm kadarıyla rejim değişikliği pek mümkün görünmüyor. Hiçbir yerde ayaklanma görmedik” şeklinde konuştu.