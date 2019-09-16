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Kuzu etli şevketibostan nasıl yapılır? Şevketibostan tarifi

Ege Bölgesi'nde sevilerek tüketilen bir ot olan şevketi bostan lezzetli bir yemek tarifidir. Peki, Kuzu etli şevketibostan nasıl yapılır? İşte, şevketibostan tarifi

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:43
Kuzu etli şevketibostan nasıl yapılır? Şevketibostan tarifi

Ege Bölgesi'nde sevilerek tüketilen bir ot olan şevketi bostan lezzetli bir yemek tarifidir. Peki, Kuzu etli şevketibostan nasıl yapılır? İşte, şevketibostan tarifi

Şevketi bostan bitkisinin faydaları nelerdir?

Vitamin ve mineral zengini

Şevketi bostan bitkisi vitamin ve mineral zenginidir. İçerisinde bolca miktarda magnezyum, kalsiyum ve demir minerali barındırmaktadır.

Bulaşıcı cilt hastalıkları tedavisi

Şevketi bostan eski yunan halkı tarafından suçiçeği, kızamık ve çeşitli cilt salgını hastalıkları tedavisinde kullanılırdı.

Solunum yolları hastalıkları

Şevketi bostan solunum rahatsızlıkları ve çeşitli karaciğer hastalıklarında şifa niyetine kullanılmalıydı.

Hazımlık problemlerinde

Şevketi bostan bitkisi, hazımsızlık ve kabızlık problemlerinde ve bağırsaklardaki solucanları yok etme tedavisinde ilaç niyetine kullanılırdı.

Baş ağrısı tedavisinde

Şevketi bostan bitkisi sinirlilik ve yorgunluğun yaratmış olduğu baş ağrısı tedavisinde sıkça başvurulan alternatif tıp yöntemleri arasında yer almaktadır.

Balgam söktürücü özelliği

Solunum yolları tedavisinde grip ve soğuk aldınlığın yaratmış olduğu balgamı söktürmeye yardımcı olmaktadır.

Anti mikrobiyel

Şevketi bostan antimikobiyel etkisi sayesinde geçmiş zamanlarda son derece tehlikeli olan ahıv virüsü için tedavi amaçlı kullanılırdı.

Menapoz dönemindeki semptomları azaltıyor

Menstrüel baş ağrılarından ve menapoz döneminde oluşan kötü etkilerin minimum derecede azalmasına yardımcı olmaktadır.

Adet sancılarını azaltır

Şevketi bostan bitkisi adet sancıları ve kramplarını azaltmada oldukça etkilidir.

Hafızayı güçlendirir

Şevketi bostan bitkisi beyindeki kan dolaşımını arttırdığı için hafızayı güçlendirerek, konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olmaktadır.

Kuzu etli şevketibostan yemeği nasıl yapılır?

Malzemeler:

• 500gr şevketi bostan

• 250gr kuzu eti

• 1 orta boy soğan

• 2 diş sarımsak

• Zeytinyağı

• Tuz

• Su

• Yarım limon suyu

• Bir yemek kaşığı tam buğday unu

Yapılışı:

Öncelikle şevketi bostanlarınızı doğrayın ve limonlu su içinde bekletin. Tencereye zeytinyağı koyarak kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini kavurun. Soğan ve sarımsakları doğrayın ve etler kavrulduktan sonra üzerine ilave ederek kavurmaya devam edin. Ardından üzerine şevketi bostanlarınızı atarak biraz da onları kavurun. Üzerine çıkacak kadar sıcak su koyarak tencerenin ağzını kapatın ve pişmeye bırakın. 20-25 dakika içinde pişecektir. 

Terbiyesini hazırlamak için bir kâseye limon suyu ve un ekleyerek çırpın. Kâseye tencereden yavaş yavaş sıcak su ekleyerek çırpmaya devam edin. Sonra bu terbiyeyi tencereye yavaş yavaş karıştırarak ilave edin. Bir 5 dakika daha kısık ateşte pişirin. Altını kapatıp dinlendirdikten sonra, nefis yemeğinizi servis edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:43
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