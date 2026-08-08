Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de kura ve teslimler yapıldı Bahçelievler'de 5 bin konutun temeli atıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kuzeyşehir ve Güneyşehir Konutları Hak Sahiplerine Anahtar Teslimi, Kat ve Daire Kurası ile Bahçelievler Konutları Temel Atma Töreni, Kamil Ocak Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında ilk olarak Gazikonut tarafından Kuzeyşehir ve Güneyşehir’de yapımı devam eden bin konuta ilişkin kat ve daire belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Daha önce hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların blok, kat ve daire numaraları kura sonucunda kesinleşti.

Ardından bin konutun anahtar ve tapu teslim süreci başlatıldı. Programda hak sahiplerine anahtar ve tapularını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Başkan Fatma Şahin teslim etti. Törenin ardından diğer hak sahiplerinin de konut teslim işlemleri resmen başladı.

Programın devamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Gazikonut tarafından hayata geçirilen Bahçelievler Projesi’nin ilk etabında yer alan 5 bin konutun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu ile proje alanı arasında kurulan canlı bağlantı üzerinden gerçekleştirilen törende Gazikonut Genel Müdürü Mesut Şahin, proje alanından temel atma seremonisine eşlik etti. Şahin, projenin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

YAZICI: “BÖYLESİNE GÜZEL PROJELERLE SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALDIK”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gaziantep’te bugün düzenlenen törenlerde bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Böylesine güzel projelerle sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif aldık. Onurlandım. Bu duygularla konuşmamın başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konutlar tamamlanmış, anahtar teslim töreni yapılacak. Bahçelievler Projesi’nin temel atma töreni yapılacak ve kura çekimleri olacak.”

YAZICI: “GAZİANTEP MARKA DEĞERİ YÜKSEK BİR ŞEHİR”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin haklıya hakkını objektif şekilde, yetkisini suistimal etmeden verdiğine dikkati çeken Yazıcı, “Kimsesizlerin kimi olacaksın. Bunu yapabilmek için de liderimizin ifadesiyle dertli olacaksın, dertli. Türkiye büyük bir ülke. Gaziantep de bu büyük ülkede marka değeri yüksek şehirlerimizden bir tanesi; ticareti bakımından, sanayisi bakımından, eğitimi bakımından. Gaziantep’teki dönüşümü görüyor, gözlüyor olmak ülkemiz açısından son derece kıymetli ve sevindiricidir. Gaziantep gerçekleştirdiği faaliyetler anlamında örnek teşkil edecektir. Buna öncülük eden, gece gündüz demeden koşturan başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere milletvekillerimize ve tüm kadrolara bir kez daha sizler adına teşekkür ediyorum. Tecrübem bana şunu göstermiştir. Gözlemim şudur; bir ilde yönetici kadrolar, siyasi kadrolar millete odaklanarak, hak hukuk gözeterek, helal harama dikkat ederek birlikte çalışma yürütürlerse, sorunların çözümüne birlikte odaklanırlarsa, yani ortak aklı egemen hale getirirlerse orada başarı var.” dedi.

BAŞKAN FATMA ŞAHİN: “BİZ GAYRETTEN SORUMLUYUZ”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Modeli’nin “birlikte rahmet, birlikte kuvvet” anlayışıyla yürütülen bir anlayışa sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Dünyada mekân, ahirette iman önemli. Biz gayretten sorumluyuz. Göreve geldiğimizde yaptığımız master planlar arasında İmar Master Planı da vardı. Büyük bir deprem felaketi yaşadık; bizim ne kadar büyük bir devlet ve millet olduğumuzu bu felakete karşı gösterdiğimiz gayret ve sorumlulukla bütün dünyaya gösterdik. Bu şehri daha güvenli yapmak için elimizden gelen çabayı, gayreti gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Merkez ilçe belediyelerimiz başta olmak üzere bütün belediyelerimiz yerel kalkınmanın ana damarı oldu. Bu şehri eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, medeniyet şehri yapıyoruz. Birlikte başaracağız.”

ÇEBER: “TOPLU KONUTTA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN İL GAZİANTEP”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber programda yaptığı konuşmada, toplu konutta birkaç yıl içinde şehirde konut sıkıntısı kalmayacağını dile getirerek, “Yerel yönetimler anlamında Gaziantep birçok konuda Türkiye’ye örnek oluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz toplu konut çalışmalarında muhteşem işler başarıyor. Bugün bunun için buradayız. Anahtar teslim ve kura çekilişleri yapıyoruz. Gaziantep’in birkaç yıl içerisinde konut sıkıntısı kalmayacak” diye konuştu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak, Kuzeyşehir ve Güneyşehir için çekilen kat ve daire kuralarının yanı sıra konut teslim süreçlerinin ve Bahçelievler Projesi’nin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Gazikonut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz ise Bahçelievler Projesi başta olmak üzere ileriki süreçte hayata geçirilecek müstakil ve orta ölçekli evler hakkında katılımcılara bilgi verdi.