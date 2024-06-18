Kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ardahan, Erzurum, Kars, Rize ve Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ardahan çevreleri, Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)