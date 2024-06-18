  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Yerel

Kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 14:15:00 -
Kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ardahan, Erzurum, Kars, Rize ve Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ardahan, Erzurum, Kars, Rize ve Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ardahan çevreleri, Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23