Yerel

Kuzey Marmara yolunda zincirleme kaza: Aynı şirkete ait iki kamyon birbirine girdi!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kuzey Marmara yolunda zincirleme kaza: Aynı şirkete ait iki kamyon birbirine girdi!

Eyüpsultan Kuzey Marmara Yolu'nda iki kamyonun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde iki kamyon ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Aynı firmaya ait iki kamyonun çarpıştığı kazada, kamyon sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu ışıklar gişeleri mevki üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KİM isimli zincir markete ait olan İ.K. yönetimindeki 34 LVE 13 plakalı kamyon, önünde seyreden yine aynı firmaya ait E.A. yönetimindeki 34 LR 4844 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon refüje devrildi. Savrulan araç, bu sırada seyir halinde olan B.E. yönetimindeki 55 AUA 25 plakalı tıra da çarptı.

Tır kazadan ufak maddi hasarla kurtuldu. Kazada E.A. yönetimindeki kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edilirken, otoyolda bir şerit bir süre trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaptı.

