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Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza
Yaşam

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Yeniakit Publisher
2024-06-21 21:05:00 - 2024-06-21 21:07:22

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle dönüşler başlarken dikkatsizlik de kazaları beraberinde getiriyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Otoyolda İstanbul yönüne giden Ö.Ç'nin kullandığı 34 HJU 229 plakalı otomobil, İzmit doğu gişeleri mevkisinde aynı yönde seyreden B.E.Ş. idaresindeki 34 FOR 72 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada 7 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.

Hastanelere kaldırıldılar

Yaralılar sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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