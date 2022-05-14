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Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla mevkiinde, şoför değişimi için emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne bir otomobil arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan kadın hayatını kaybederken, baba ve oğul ise ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 17:40:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan 34 CYM 722 plakalı yolcu otobüsü şoför değişimi için emniyet şeridinde beklediği sırada 34 HH 8266 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, demir yığınına dönen otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Kader Kandemir isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Hasan Kandemir ve oğlu Hüseyin Kandemir ağır yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu otobüsünde bulunan yolcular ise başka bir otobüse bindirildi.

Otobüsteki yolculardan Yusuf Apay, "Şoförler arabadan indiler. 2-3 dakika geçti, arkadan çok şiddetli bir ses geldi. Şoför arkadaş herhalde uyudu. Fren izi yok. Muavin ile şoförler inmişlerdi. Arkadan çarptı. Araçta 3 kişi vardı. Kadını hala çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

"Araba çok süratliydi"

Otomobilin çarptığı otobüsün şoförü Ali Altun ise, "Arkamdan geldi. Uyumuş galiba. Ben öyle tahmin ediyorum. Fren izi yok. Yolcularda bir şey yok. Arkadaki arabada var. Biz şoför değiştirmek için durduk. Araba çok süratliydi. Ben aşağı indim tam binecektim arkadan vurdu. 3 kişilerdi" diye konuştu.Kaza yeri dron ile görüntülendi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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