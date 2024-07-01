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Dünya Kuzey Kore'nin hamlesine tepki yağıyor! En güçlü şekilde kınıyoruz
Dünya

Kuzey Kore'nin hamlesine tepki yağıyor! En güçlü şekilde kınıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-07-01 09:42:00 - 2024-07-01 09:46:03
Kuzey Kore'nin hamlesine tepki yağıyor! En güçlü şekilde kınıyoruz

Kuzey Kore'nin iki balistik füze fırlatması büyük tepki topladı. Güney Kore, füze denemelerinin provakasyon olduğunu belirterek kınama mesajı yayınladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin kuzeydoğu istikametine doğru biri kısa menzilli olmak üzere 2 balistik füze fırlattığını açıkladı.
Uygulanan ekonomik yaptırımlar ve uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore bölgede gerilimi tırmandıran adımlara devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saatle 05.05 sıralarında Güney Hwanghae eyaletindeki Jangyon bölgesinden kuzeydoğu istikametine doğru kısa menzilli bir balistik füze fırlattığı bildirildi. Açıklamada, 05:15 sıralarında ise türü tanımlanamayan bir füze daha ateşlendiği belirtilirken, füzelerin sırasıyla 600 kilometre ve 120 kilometre uçtuğu aktarıldı. Füzenin az mesafe kat etmesi nedeniyle ikinci denemenin başarısızlıkla sonuçlandığının değerlendirildiği belirtildi.

“Kuzey Kore'nin açık birer provokasyon olan füze denemelerini şiddetle kınıyoruz”

Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile işbirliği içinde gözetim ve analiz faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, “Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın barış ve istikrarını ciddi şekilde tehdit eden ve açık birer provokasyon olan füze denemelerini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. Güney Kore ordusunun her türlü provokasyona kararlılıkla karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore üçlü ortak tatbikatı kınamıştı

ABD, Güney Kore ve Japonya geçen hafta Jeju Adası’nın güneyindeki sularda “Freedom Edge” (Özgürlük Sınırı) adı verilen 3 günlük geniş kapsamlı ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti. ABD’nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt ile birlikte 3 ülkeye ait çok sayıda savaş gemisi ve uçağın katıldığı tatbikat, Pyongyang'ın tepkisini çekmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “ABD, Güney Kore ve Japonya’yı, Kuzey Kore'ye ve bölgedeki diğer bağımsız devletlere karşı sürdürdükleri pervasız ve provokatif askeri güç gösterileri nedeniyle şiddetle kınıyor ve bunların yol açacağı ölümcül sonuçlar konusunda bir kez daha ciddi bir şekilde uyarıyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

Pyongyang “saldırgan ve ezici tedbir” uyarısı yapmıştı

Pyongyang’ın Kore Yarımadası’ndaki güvenlik ortamı ile küresel barış ve istikrarı tehdit eden hamleleri görmezden gelmeyeceği vurgulanan açıklamada, “Devletimizin egemenliği, güvenliği ve çıkarları ile bölgesel barışı saldırgan ve ezici tedbirlerle sıkı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verilmişti.

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