Kuzey Koreli diplomat, karısıyla birlikte saklandı

Güney Koreli milletvekili Kim Min-ki, kendilerine verilen bilgiye göre, Kuzey Kore'ninİtalya'daki diplomatik temsilcisi Jo Song Gil'in karısıyla birlikte kayıplara karıştığını duyurdu.



Kim Min-ki, Kuzey Koreli diplomatın ve eşinin amaçlarının ve nerede olduklarının kendilerine bildirilmediğini de söyledi.