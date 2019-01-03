Kuzey Koreli diplomat, karısıyla birlikte saklandı
Ülkesinin istihbarat servisinin parlamenterlere verdiği bilgiyi duyurduğunu söyleyen Güney Koreli milletvekili Kim Min-ki, Kuzey Kore'nin İtalya'daki temsilcisi Jo Song Gil'in karısıyla birlikte kayıplara karıştığını tüm dünyaya bildirdi.03 Ocak 2019 Perşembe 11:18
Güney Koreli milletvekili Kim Min-ki, kendilerine verilen bilgiye göre, Kuzey Kore'ninİtalya'daki diplomatik temsilcisi Jo Song Gil'in karısıyla birlikte kayıplara karıştığını duyurdu.
Kim Min-ki, Kuzey Koreli diplomatın ve eşinin amaçlarının ve nerede olduklarının kendilerine bildirilmediğini de söyledi.
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