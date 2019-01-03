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Kuzey Koreli diplomat, karısıyla birlikte saklandı

Ülkesinin istihbarat servisinin parlamenterlere verdiği bilgiyi duyurduğunu söyleyen Güney Koreli milletvekili Kim Min-ki, Kuzey Kore'nin İtalya'daki temsilcisi Jo Song Gil'in karısıyla birlikte kayıplara karıştığını tüm dünyaya bildirdi.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:18
Kuzey Koreli diplomat, karısıyla birlikte saklandı

 Güney Koreli milletvekili Kim Min-ki, kendilerine verilen bilgiye göre, Kuzey Kore'ninİtalya'daki diplomatik temsilcisi Jo Song Gil'in karısıyla birlikte kayıplara karıştığını duyurdu.

Kim Min-ki, Kuzey Koreli diplomatın ve eşinin amaçlarının ve nerede olduklarının kendilerine bildirilmediğini de söyledi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:18
  1. Kuzey Kore
  2. Güney Kore
  3. Kuzey Koreli diplomat
  4. Kuzey Kore'nin İtalya'daki diplomatik temsilcisi Jo Song Gil
  5. kayıplara karıştı
  6. Güney Koreli milletvekili Kim Min-ki

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