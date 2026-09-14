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Dünya Kuzey Kore'den Avrupa'yı hoplatan füze
Dünya

Kuzey Kore'den Avrupa'yı hoplatan füze

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Kuzey Kore'den Avrupa'yı hoplatan füze

Avrupa Birliği, Çin ve Rusya ile yakın ilişkiler yürüten Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının bölgede gerilim riskini artırdığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini bildirdi.

Wigand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kuzey Kore'nin gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Wigand, Pyongyang'ın diyaloğa dönmesi gerektiğini kaydetti.

 

Wigand, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının bölgede gerilim riskini artırdığı ve BMGK kararlarını ihlal ettiği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore, topçu sistemleri ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı gerçek mühimmatlı atış tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu.

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