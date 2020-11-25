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Dünya Kuzey Kore'de şok eden olay! Eski jimnastikçi böyle firar etti
Dünya

Kuzey Kore'de şok eden olay! Eski jimnastikçi böyle firar etti

Kuzey Koreli bir jimnastikçi, sınırdaki dikenli tellerin üzerinden sensörleri çalıştırmadan atlamayı başararak Güney Kore'ye kaçtı. Jimnastikçinin 3 metrelik duvarı zıplayarak aştığını söylemesi yetkilileri şaşırtırken, Kuzey Kore vatandaşından bunu nasıl yaptığını kendilerine kanıtlaması istendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 22:51:00 -
Kuzey Kore'de şok eden olay! Eski jimnastikçi böyle firar etti

Kuzey Koreli bir jimnastikçi, sınırdaki dikenli tellerin üzerinden sensörleri çalıştırmadan atlamayı başararak Güney Kore'ye kaçtı.

Sınırdan izinsiz geçiş yapıldığını saptayan Güney Koreli sınır muhafızları, 14 saat sonra Kuzey Koreli jimnastikçiyi yakaladı. 20'li yaşlarında olduğu belirtilen Kuzey Kore vatandaşının kaçış sebepleri soruşturulmaya devam ediyor.

BBC'nin Seul muhabirinin aktardığına göre, jimnastikçinin 3 metrelik duvarı zıplayarak aştığını söylemesi yetkilileri şaşırtırken, Kuzey Kore vatandaşından bunu nasıl yaptığını kendilerine ispat etmesi istendi.

Yetkililer, 3 metrelik duvardaki yüksek teknoloji güvenlik sistemlerinin çalışmama nedenini araştıracaklarını belirtti.

Kaynak: star.com.tr

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