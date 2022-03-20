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Dünya Kuzey Kore saldırıya mı geçti? Çoklu roketatar saldırısı başladı
Dünya

Kuzey Kore saldırıya mı geçti? Çoklu roketatar saldırısı başladı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin çoklu roketatarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını dünya basınına duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 14:12:00 -
Kuzey Kore saldırıya mı geçti? Çoklu roketatar saldırısı başladı

Yonhap haberi ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Güney Pyongan eyaletinin batı kıyılarına dört kez ateş açılmasına ilişkin acil toplantı düzenledi.

Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin çoklu roketatarlarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını belirterek, bunun Kore Yarımadası'ndaki gerilimi artırabilecek bir güç gösterisi olduğunu aktardı.

Yetkililer, 16 Mart’ta da “başarısız” balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore’nin adımlarını yakından takip ettiklerini açıkladı.

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