  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den 5 yıl sonra ilk kez bir sel bölgesine ziyaret

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5 yıl içinde ilk kez ülkesinde şiddetli yağışlardan etkilenen bir bölgeyi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:35:00 -
Kuzey Kore lideri Kim'den 5 yıl sonra ilk kez bir sel bölgesine ziyaret

KCNA'nın haberine göre Kim, şiddetli yağışlar nedeniyle su taşkınları meydana gelen Kuzey Hwanghae vilayetindeki bir kente ziyarette bulundu.

Selde, Unpha semtinde 730 ev ve 600 hektarlık pirinç tarlası sular altında kalırken, en az 179 sosyal konut hasar gördü.

Güney Kore basınına göre Kim, en son Eylül 2015'te bir sel bölgesini bizzat ziyaret etmişti.

Kuzey Kore'nin ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha da kötüleşti. Pyongyang, salgın sebebiyle en büyük ticari müttefiki Çin ile sınırını kapatmak zorunda kaldı.

Yaz yağışları, altyapı ve drenaj yetersizliği nedeniyle Kuzey Kore'de ağır hasara yol açıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı
Dünya

Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde defnedilen bir kadın 6 gün sonra 'Ben hayattayım' diyerek ortaya çıktı.
Altın alacaklar ya da altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: Altın bir şartla düşer
Ekonomi

Altın alacaklar ya da altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: Altın bir şartla düşer

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, altın fiyatlarındaki düşüşün sadece bir şarta bağlı olduğunu ..
Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite ..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı