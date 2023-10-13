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Dünya Kuzey Kore için iddia edildi: ABD'nin tüm füze savunma sistemini aşabilecek! Koreliler istiyor, peşine düştü
Dünya

Kuzey Kore için iddia edildi: ABD'nin tüm füze savunma sistemini aşabilecek! Koreliler istiyor, peşine düştü

Yeniakit Publisher
2023-10-13 21:02:00 -
Kuzey Kore için iddia edildi: ABD'nin tüm füze savunma sistemini aşabilecek! Koreliler istiyor, peşine düştü

ABD'de tarafından takip edilen ve yayımlanan raporda: ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin, ülkenin füze savunma sistemini aşabilecek yeterli sayıda kıtalar arası balistik füzeye (ICBM) sahip olma yolunda "hızla ilerlediği" bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, ABD Kongresi Stratejik Duruş Komisyonu, ülkenin uzun vadeli stratejik politikalarının incelendiği raporunu yayımladı.

Raporda 2027-2035'te Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'dan gelebilecek tehditler ve güvenlik sorunları detaylıca incelendi.

Kuzey Kore'nin güçlerini geliştirmeye devam ettiği ve ABD ile müttefiklerine yönelik tehditlerini artırdığı belirtilen raporda, "Pyongyang'ın giderek daha büyük bir tehdide dönüştüğü" kaydedildi.

Raporda, "Kuzey Kore, ABD'deki balistik füze savunma sistemine meydan okuyabilecek yeterli sayıda kıtalar arası nükleer başlıklı balistik füze konuşlandırma yolunda ilerliyor." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'nin yeni nükleer füze fırlatma denemesi yapabileceğine işaret edilen raporda, "birçok kıtalar arası balistik füzeden oluşan stoka sahip olabileceği" vurgulandı.
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Raporda, Pyongyang yönetiminin güvenlik stratejisinde iki ana hedefinin bulunduğunun altı çizilerek, bu hedeflerin "(Kuzey Kore lideri) Kim rejiminin güvenliğini sağlamak ve Kore Yarımadası üzerinde hakimiyet kurma çabalarına devam etmek" olduğu kaydedildi.

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