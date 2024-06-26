Kuzey Kore, çöp dolu 250 balonu daha Güney Kore'ye gönderdi

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında "balon" savaşı sürüyor. Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır bölgelerine 6. kez çöp dolu balonlar gönderdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, gece boyu gönderilen yaklaşık 250 balondan 100'ünün Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine indiği belirtildi Yerel saatle 09.00 itibarıyla havada balon kalmadığı kaydedildi. Güney Kore topraklarına inen balonların kağıt başta olmak üzere zararsız atıklar taşıdığı açıklandı.

Havalimanında balon alarmı

Kuzey Kore'nin gönderdiği balonlar Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı trafiğini felç etti. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, havalimanı içinde ve çevresinde çok sayıda balon görüldüğü belirtilirken, bir balonun ise 2 numaralı yolcu terminali yakınındaki piste indiği aktarıldı. Balonların yol açtığı güvenlik riski nedeniyle 3 pistin geçici olarak kapatıldığı kaydedilirken, saat 01.46'dan 04.44'e kadar yapılması beklenen birçok iç ve dış hat uçuşunun iptal edildiği ya da ertelendiği açıklandı.

Parazite rastlanmıştı

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak çöp dolu yüzlerce balonu 28 Mayıs'tan itibaren Güney Kore'nin sınır bölgelerine göndermeye başlamıştı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı balonlarla gönderilen atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastlandığını açıklamıştı. Buna rağmen atıkların miktarının az olması ve ordu tarafından kontrollü olarak toplanması nedeniyle herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmadığı belirtilmişti.