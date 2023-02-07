Kuzey Irak'ta depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şu ana kadar teyit edilmiş yıkılan bina sayısı 5 bin 775 olarak kayıtlara geçerken, 10 ilde etkili olan depremde 3 bin 381 kişi vefat etti, 20 bin 426 kişi de yaralandı.

Depremlerde vefat edenler için gerek ülke içinde gerekse de yurt dışında gıyabi cenaze namazları kılınıyor.

Irak Kürdistan İslam Birliği (Yekgırtu) Partisi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenler için tüm teşkilatlarında gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazının ardından parti üyeleri, toplu şekilde Türkiye halkı için dualarda bulundu.(İLKHA)