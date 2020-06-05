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Aktüel

Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde yapılan keşif ve gözetleme sırasında tespit edilen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirerek, operasyon görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:44:16 -
Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde yapılan keşif ve gözetleme sırasında tespit edilen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirerek, operasyon görüntülerini paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürürken, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı.

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