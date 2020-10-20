Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist öldürüldü
Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatları ile 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, “Pençe Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.