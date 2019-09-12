Kuzey Ege’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Rüzgarın yarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa illerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.