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Yerel Kuzenini vurup ormanda saklandı! Kestane kozalağı tartışması cinayetle bitti
Yerel

Kuzenini vurup ormanda saklandı! Kestane kozalağı tartışması cinayetle bitti

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Kuzenini vurup ormanda saklandı! Kestane kozalağı tartışması cinayetle bitti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde tarlaya düşen kestane kozalakları nedeniyle çıkan tartışmada eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç, kuzeni N.A. tarafından tüfekle sırtından vurularak hayatını kaybetti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kuzenler arasında kestane kozalakları yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti.

 

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kaşıkçılar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Kılıç  (57) ile kuzeni N.A. (70) arasında Kılıç'ın tarlasındaki kestane kozalaklarının N.A.'nın tarlasına düştüğü gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski Çatak Mahallesi Muhtarı İsmail Kılıç, iddiaya göre N.A.'ya tabanca çekti. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.A., tüfekle geri dönüp Kılıç'ı sırtından vurduktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyup gelen N.A.'nın oğlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. N.A., saklandığı ormanda yakalanarak gözaltına alındı.

 

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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