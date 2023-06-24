  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Kuyuya düşen kedinin imdadına maymun koştu
Sosyal Medya

Kuyuya düşen kedinin imdadına maymun koştu

Yeniakit Publisher
2023-06-24 23:23:00 -

Kuyuya düşen kedi için maymun ortalığı ayağa kaydırdı.

İnternette viral olan bir videoda kuyuya düşen bir kedi için maymunun düzenlediği kurtarmak operasyonu görenleri şaşırtıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23