Kuyuya düşen kedinin imdadına maymun koştu
Kuyuya düşen kedi için maymun ortalığı ayağa kaydırdı.
İnternette viral olan bir videoda kuyuya düşen bir kedi için maymunun düzenlediği kurtarmak operasyonu görenleri şaşırtıyor.
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Kuyuya düşen kedi için maymun ortalığı ayağa kaydırdı.
İnternette viral olan bir videoda kuyuya düşen bir kedi için maymunun düzenlediği kurtarmak operasyonu görenleri şaşırtıyor.
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