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Yerel Kuyumcuya 2 ay arayla ikinci saldırı! Şüpheli 15 yaşında çıktı
Yerel

Kuyumcuya 2 ay arayla ikinci saldırı! Şüpheli 15 yaşında çıktı

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Kuyumcuya 2 ay arayla ikinci saldırı! Şüpheli 15 yaşında çıktı

Kağıthane Çağlayan'daki kuyumcuda müşteriler içerideyken açılan ateşte Salim H. (57) yaralandı; 15 yaşındaki şüpheli S.Ö. yaklaşık 15 dakika sonra yakalandı.

İstanbul Kağıthane'de, Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 5 Kasım Perşembe günü saat 14.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. DHA'nın aktardığı bilgiye göre, müşteriler içerideyken dükkana giren kapüşonlu şüphelinin açtığı ateşle sırtından yaralanan Salim H. (57), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Salim H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 15 yaşındaki şüpheli S.Ö., saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra gözaltına alındı. Aynı kuyumcu, iki ay önce 5 Eylül'de de silahlı saldırıya hedef olmuştu.

Silahı attığı yerde 18 mermi bulundu

Saldırının ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede inceleme yaptı. S.Ö., Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin de tedbir amacıyla sabit uygulama noktalarında görev yaptığı bölgede yakalandı.

Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. S.Ö. kaçarken olayda kullandığı silahı attığını söyledi; bunun üzerine belirtilen yerde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca ile 18 mermi ele geçirdi. Şüphelinin, silahı attığı yere yakın mesafede yakalandığı öğrenildi.

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu şüpheli, kuyumcuya girer girmez Salim H.'ye doğru ateş açıp kaçıyor. Olay yerinde sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 Eylül'de kepenge 4 mermi

Aynı kuyumcuya 5 Eylül Cumartesi günü de silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Motosikletle iş yerinin önüne gelen iki şüpheliden arkada oturan, kepenkleri kapalı dükkana ateş açtı; motosikleti kullanan şüpheli ise saldırıyı cep telefonuyla kaydetti. Kepenge 4 mermi isabet etti.

Kuyumcunun sahibi 69 yaşındaki Mehmet H.'nin, daha önce tehdit aldığını belirtip savcılığa başvurduğu öğrenildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma yürüttü; İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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