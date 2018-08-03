Kuyumcular ‘tatil’ dönüşünü bekliyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Anadolu’nun birçok ilinde düğün hareketliliği tam olarak yaşansa da aynı canlılığı İstanbul gibi büyükşehirlerde henüz göremiyoruz. Bunun en önemli nedeni vatandaşın önemli bir kesiminin hala tatil modunda olması. Sektör olarak Kurban Bayramı’ndan sonra, ağustos-eylül-ekim aylarında daha hareketli ve verimli bir sezon yaşayacağımıza inanıyoruz” dedi. Atayık, altın fiyatlarıyla ve kuyumculuk sektörünün yaşadığı ticari aktiviteyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altının gram fiyatının, 2017 Temmuz- 2018 Temmuz tarihleri arasında TL bazında yatırımcısına yüzde 33,81 kazanç sağladığını ifade eden Atayık, “24 ayar gram altının fiyatı 2017 Aralık ayından bu yana 8 aylık süreçte yüzde 21 yükseldi.” bilgilerini verdi.