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Aktüel Kuyumcudan hırsızlık 300 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı
Aktüel

Kuyumcudan hırsızlık 300 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:42:30 -
Kuyumcudan hırsızlık 300 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kuyumcu hırsızlığını, polis ekipleri büyük bir titizlikle güvenlik kameralarını saatlerce izleyerek aydınlattı.

Polis ekipleri, Salih Omurtak Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 52 bileklik, 64 yüzük, 45 küpe, 14 bilezik ve 12 kolyenin çalındığı hırsızlığın aydınlatmak için çalışma başlattı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 150 güvenlik kamerasından topladıkları 300 saatlik kayıtları inceledi.

Hırsızlık zanlısı olarak tespit edilen, 84 ayrı suç kaydı bulunan Fevzi Topçu saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası Topçu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




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